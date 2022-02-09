قوة الكلب يتصدر ترشيحات الأوسكار

المستقلة /- تصدر فيلم “ذي باور أوف ذي دوغ” (قوة الكلب) الذي أخرجته جين كامبيون وأدى بطولته بنديكت كامبرباتش، السباق للفوز بجوائز أوسكار بنسختها الرابعة والتسعين، مع 12 ترشيحا في المجموع، على ما أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، وهي الجهة القائمة على هذه المكافآت العريقة.

ورُشح هذا العمل “السوداوي” من نوع الويسترن “كاوبوي” للفوز بجوائز أوسكار في فئة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي للنساء والرجال.

وتلاه في هذا السباق فيلم “ديون” للمخرج دوني فيلنوف مع عشرة ترشيحات، ثم “بلفاست” لكينيث براناه و”ويست سايد ستوري” لستيفن سبيلبرغ مع سبعة ترشيحات لكل منهما.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجليس في 27 مارس.

 

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