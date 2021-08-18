قوات مرور إضافية تصل كربلاء من أربعة محافظات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية مرور كربلاء ، اليوم الأربعاء ، عن وصول قوات الضيفية من مديريات مرور أربعة محافظات استعدادا لزيارة العاشر من محرم الحرام .

وقال مدير المرور العميد نور النوري في تصريح لـــــ ( المستقلة ) حسب “توجيهات مدير عام المرور اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين الربيعي برفد كربلاء بالموارد الالية والبشرية ، وصلت قوات الضيفية التي ستشارك في الخطة المرورية لزيارة عاشوراء يوم غد الخميس من مديريات مرور محافظات ، بغداد ، والمثنى ، وميسان ، والقادسية “.

وأوضح إن “الغاية من المشاركة لما تشهده كربلاء من زخم بدخول المركبات والزائرين ، داعيا في نفس الوقت” أصحاب المركبات الالتزام بتوجيهات وقوانين المرور حرصا على السلامة “.