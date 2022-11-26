قوات الشغب تمنع تغطية تظاهرة في “الكاظمية”

المستقلة/- منعت عناصر من قوات الشغب في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد العديد من وسائل الاعلام، من تغطية تظاهرة نظمها اهالي المنطقة، واعتدت بالضرب بالهراوات على مصور صحفي.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مصور قناة “عراق فوكس” علي كاظم الكريماوي قوله، ان القوات الامنية منعته من تغطية التظاهرة في منطقة “طي” بالكاظمية، مع مراسلي قنوات الشرقية ، Nrt ، والتي نظمها الاهالي للسماح لهم بادخال مواد البناء، لافتا الى ان احد العناصر الامنية اعتدى عليه بالضرب بهراوته، وحاول تكسير معداته، قبل ان ينجح بالانسحاب منه.

وادانت الجمعية الدفاع منع القنوات، والاعتداء الذي تعرض له المصور، من العناصر الامنية، وعدته انتهاكا وتطاولا على حرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد المكفولة دستوريا.

وابدت قلقها من اصرار القوات الامنية على تكرار الاعتداء على الصحفيين لمنعهم من اداء مهامهم، مطالبة بالكف عن تعمد استخدام الاساليب البوليسية بحقهم.

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