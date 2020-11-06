قوات الشغب تعتدي بالضرب على صحفيين في البصرة اثناء تغطيتهم تظاهرات

المستقلة ..اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على مراسل راديو المربد حيدر الموزاني ومصور وكالة رويترز محمد الفرطوسي، ومنعتهم من تغطية تظاهرة انطلقت مساء اليوم، في البصرة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن الموزاني قوله انه كان اليوم في مهمة صحفية لتغطية عودة التظاهرات وخيم المحتجين الى ساحات الاعتصامات في البصرة، إلا ان قوات مكافحة الشغب هاجمته ومصور وكالة رويترز، واعتدت عليهما بالضرب بالهراوات، فيما قامت الشرطة المحلية بحمايتهم من قوات الشغب والإسراع بإبعادهم من الساحة.

وشهدت البصرة عصر اليوم عودة التظاهرات ونصب خيم المحتجين في ساحات الاعتصامات، للمطالبة بانهاء الفساد وتحقيق الإصلاح.

وأعربت الجمعية عن رفضها الشديد لأسلوب قوات الشغب في التعاطي مع الصحفيين، واعتبرت ذلك انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وجددت الجمعية مطالبتها وزير الداخلية والجهات المختصة الى ايقاف الاعتداء على الكوادر الاعلامية اثناء اداء مهامهم، وتحمل القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية مسؤولية استمرار الاعتداء على الصحفيين دون اي رادع.