قوات الجيش تحتجز صحفيين اثنين في سنجار لاسباب مجهولة

المستقلة/- اعتقلت عناصر من قوات الجيش في سنجار مراسل ومصور قناة “Chiratv” مع سائقهما، مساء اليوم الاثنين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مصادرها في القضاء قولهم ان القوة اعتقلت المراسل والمصور “جاجار شلقي وجيلان حبابي”، وسائقهما “فارس جاسم” وسط بلدة سنجار، اثناء عبورهم احدى نقاط التفتيش في القضاء، اذ استوقفتهم قوة من الجيش، واعتقلتهم دون معرفة الاسباب.

وأشار الى  ان الجيش اطلق سراح الكادر، بعد احتجاز دام لاكثر من ساعتين.

وأضاف المصدر أن مكتب القناة حاولوا التواصل مع مسؤول في الجيش لمعرفة سبب الاحتجاز، الا انهم لم يكشفوا ذلك.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اعتقال الصحفيين من قبل قوات الجيش في سنجار، دون تهمة تذكر، فانها عّدت اعتماد القوى الامنية العراقية بمختلف صنوفها هذا النوع من التعامل مع الصحفيين يؤشر انحدارا مخيفا في مجال حرية العمل الصحفي.

وذكرت الجمعية الاجهزة الامنية المكلفة بالعمل في قضاء سنجار، بان مهمتها تنحصر بتوفير الحماية اللازمة، واستتباب الامن في القضاء، لا اعتقال الصحفيين، او احتجازهم لعرقلة ادائهم لمهامهم.

كما دعت القائد العام للقوات المسلحة الى الخروج من صمته، ازاء مايتعرض له الصحفيين من انتهاكات في انحاء البلاد.

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