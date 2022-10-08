قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

المستقلة/- قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين يوم السبت في اشتباكات اندلعت خلال مداهمة بغرض اعتقال أحد المطلوبين في الضفة الغربية المحتلة، في أحدث واقعة في محيط مدينة جنين المضطربة منذ شهور.

وادعى جيش الاحتلال إن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين أثناء عملية لاعتقال مسلح مطلوب ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف الجيش على تويتر “عشرات الفلسطينيين ألقوا متفجرات وقنابل حارقة على القوات وأطلقوا النار عليهم. وأطلقت القوات النار على مسلحين مشتبه بهم وتم رصد إصابات”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا وأصيب 11. ولم يصدر تعليق حتى الآن من السلطة الفلسطينية.

وأبرزت أحدث سلسلة من الحوادث شبه اليومية في محيط جنين، وهي معقل للنشطاء، مرة أخرى المناخ الأمني المتقلب في الضفة الغربية بينما تتجه إسرائيل نحو إجراء انتخابات في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان “كلما ازدادت جرائم الاحتلال ستزداد المقاومة شراسة”.

وقُتل أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أن شنت قوات الاحتلال عملية ضد النشطاء في 31 مارس/ آذار.