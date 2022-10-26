قوات الأمن الإيرانية تغلق الطريق المؤدي إلى قبر مهسا أميني

المستقلة/- توجه العشرات من أهالي مدينة سقز بكوردستان إيران إلى مقبرة (آيجي)، لإحياء مراسيم أربعينية مهسا أميني، التي دفنت هناك.

و تظهر المعلومات ولقطات الفيديو والصور الصادرة، اليوم،قيام العشرات من سكان سقز بزيارة مقبرة إدج حيث دفنت فينا أميني الشهر الماضي.

وحسب منظمات حقوق الإنسان في كوردستان إيران، أقدمت الحكومة الإيرانية على قطع الطريق المؤدي إلى المقبرة، لمنع الأهالي من التجمع هناك.

وردد الأهالي الذين تجمعوا عند قبر أميني شعارات من قبيل “كوردستان مقبرة الفاشية”، “كوردستان ستبقى طالما بقي كوردي واحد”، “المرأة، الحياة، الحرية”، و”لا نريد جمهورية إسلامية”.

وتزامناً مع ذلك أغلق قسم من المحلات التجارية والأسواق أبوابه في مدن سقز، وسنندج، وكاميران، وبوكان، ومهاباد،ومريوان، وجوانرو، وبانة.

واشاربيان نشرت وكالة (إرنا) الرسمية للأنباء، الى أن الحكومة الإيرانية،تتبع بياناً على لسان عائلة ژینا أميني، يقول إن العائلة لن تقيم أي مراسيم في أربعينية ژینا، لكن العائلة نفت أن تكون قد أصدرت أي بيان من هذا النوع.

وتزامناً مع أربعينية ژینا أميني، أعلن محافظ سنندج الليلة الماضية عطلة في كل جامعات ومدارس المحافظة “بسبب تفشي الانفلونزا”.

وألقت شرطة الاخلاق الايرانية القبض على ژینا (مهسا) أميني الشهر الماضي في طهران ، وتدهورت حالتها الصحية وهي في مركز الشرطة، وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها، توفيت يوم (17 أيلول 2022) في مستشفى كسرى بطهران.

وتقول عائلة أميني إن الشرطة أقدمت على ضربها عند اعتقالها وهو ما تسبب في وفاتها، فيما نفى الطب العدلي الإيراني ذلك وقال إنها توفيت بسبب المرض.

من جانبه، أعلن المتخصص في الطب العدلي بشيراز، الدكتور مهران فريدوني، قبل يومين وأثناء الاحتجاجات أن: “ما قيل وأعلن الأطباء العدليون بخصوص وفاة ژینا أميني ليس مقبولاً قطعاً”.

و اثار مقتل أميني موجة غضب وتظاهرات في العديد من المدن الايرانية، كما استنكرت العديد من الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الانسان ما وصفوه باستخدام العنف المفرط من قوات الامن الايرانية ضد المعتقلين والمتظاهرين.