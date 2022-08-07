قناة : المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية

المستقلة /- أعدت قناة “CBS” الأمريكية فيلما وثائقيا جديدا توصلت فيه إلى استنتاجات مفادها أن معظم المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية في هذا البلد.

وأشارت القناة في الفيلم، الذي سيتم بثه اليوم الأحد وقد تم نشر مقتطفات منه في موقع القناة، إلى أن “معظم هذه الأسلحة والإمدادات العسكرية المخصصة لأوكرانيا تصل إلى الحدود البولندية الأوكرانية، حيث تقوم الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بنقلها إلى هناك… بذلك ينتهي إشراف الولايات المتحدة على هذه الأسلحة”.

ونقلت القناة عن تصريح أدلى به يوناس أوهمان، رئيس منظمة “” غير الحكومية التي تقوم بنقل المساعدات العسكرية للجانب الأوكراني، في أبريل الماضي: “يعبر كل ذلك الحدود، ثم يقع شيءما .. ويصل 30% فقط من هذه المساعدات إلى وجهتها النهائية”.

وأضاف: “بحسب التقديرات، يدور الحديث عن وصول ما بين 30 و40% من هذه المساعدات”.

وأوضح أن هناك أشخاصا ذوي نفوذ، وأوليغارشية وشخصيات سياسية وأمنية “يخوضون كل يوم النضال من أجل السلطة” في أوكرانيا.

من جهته تحدث المرتزق الأمريكي، إندي ميربرن، الذي كان يخدم سابقا في المشاة البحرية الأمريكية ويقوم حاليا بتدريب العسكريين الأوكرانيين، أنه بدون إشراف من جانب الولايات المتحدة هيهات أن تصل المساعدات العسكرية بشكل كامل إلى وجهتها النهائية. وفي حديثه حول المسيرات والسترات الواقية من الرصاص والمساعدات العسكرية الأخرى دقق: “يمكنني التأكيد أن ذلك بلا شك لا يصل كله إلى الوحدات العسكرية في الجبهة”.

كما تسمع في الفيلم تصريحات موظفة منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، التي تقوم بجمع المعلومات حول حوادث انتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا. وذكرت روفيرا أن الأسلحة التي كانت تنقلها الدول الغربية لهيئات الأمن في العراق وأفغانستان مثلا كانت تقع مرارا في أيدي المتطرفين. وتابعت: “لمنع ذلك يجب استخدام آليات الرقابة”.

 

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