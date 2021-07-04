قناة السويس تكشف موعد توقيع الاتفاق النهائي لمفاوضات ايفر جيفين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تنظم هيئة قناة السويس، الاربعاء المقبل، احتفالية كبري، لعقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

يتضمن برنامج الزيارة تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للفريق رئيس الهيئة.

وكان المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، خالد ابو بكر، في مفاوضات السفينة البنمية الجانحة “ايفر جيفين”، قد صرح، قبل قليل، بأنهم بصدد توقيع العقود النهائية، خلال الأسبوع الجاري؛ بعد الوصول إلى اتفاق مرضٍ للأطراف المعنية، ووصفه بـ”أنه نهائي لا رجعة فيه”

جاء ذلك علي هامش انعقاد احد جلسات نظر دعوي تعويضات “ايفر جيفين”، والتي إقامتها قناة السويس بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية.

وأشار إلي قيام اللجنة بإجراء مفاوضات مع الشركة المالكة حيث تبين وجود بوادر حسن نية وتقدير للدور المصري الذي قامت به هيئة قناة السويس في عملية إنقاذ السفينة وسيتم الإعلان عن نتائج سير المفاوضات، مشيرا إلى أن طرفي النزاع طالبا أمام المحكمة بالتأجيل أسبوعا لحين الوصول إلى حلول ودية.

واختتم ابو بكر – خلال جلسة نظر دعوى ايفر جيفين بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية اليوم الأحد – أن قناة السويس قامت بعمل عظيم أدهش العالم ولاقى استحسان منظمات دولية بحرية من بينهم ملاك السفينة بمنطقة البحيرات المرة في انتظار قرار رفع الحجز التحفظي واستكمال رحلتها البحرية

وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر دعوى تعويضات “ايفر جيفين” أسبوعا تلبية لرغبة دفاع الطرفين لإنهاء اجراءات التسوية الودية.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أصدر قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين إلى اللجنة المُشكلة من قِبَل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.