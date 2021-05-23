قناة إسرائيلية: إطالة أمد العملية بغزة هدفه إغتيال الضيف

المستقلة /- كشفت قناة 13 الإسرائيلية ، مساء السبت، أن قرار أمد إطالة العدوان الوحشي على قطاع غزة كان الهدف منه إتاحة الفرصة أمام إمكانية الوصول لقائد أركان المقاومة محمد الضيف وتصفيته.

وبحسب القناة، وتحت بند سُمح بالنشر، فإن البحث عن الضيف ومحاولة الوصول إليه أديا إلى تمديد العملية في غزة أكثر من مرة، مشيرةً إلى أن هذا السبب أخّر وقفها في وقت مبكر، إلا أن القيادة العسكرية طالبت بمزيد من الوقت لاغتياله.

وأشارت القناة إلى أنه كانت هناك محاولتان لاغتيال الضيف خلال العملية، وفي مرة تم إلغاء هجوم واحد لتصفيته بذريعة أنه كان محاطًا بعدد كبير جدًا من الأبرياء، وفق زعم القناة التي لم تذكر في تقريرها أن غالبية الشهداء في غزة كانوا من الأبرياء وقتلهم جيش الاحتلال وهم آمنون في منازلهم.

وفي السياق ذاته، سيصوغ رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي توصيات للمستوى السياسي لتغيير سياسة الرد في مواجهة تحركات حماس والجهاد الإسلامي.