قمر اللبنانية ترد على منتقدي حملها بدون زواج

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الفنانة اللبنانية قمر على الهجوم التي تعرضت له عقب إعلان حملها بدون زواج خلال الفترة الماضية، حيث كتبت عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة:” السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني.



‏وتابعت:” بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويعتدوا على خصوصيتي، و يحللوا ويحرموا اللي عاوزينه”.

وأضافت قمر: “من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.

يُذكر أن أحدث أعمال، قمر أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم “حملة فرعون” التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

“حملة فرعون” مأخوذ عن قصة فيلم “العظماء السبعة” التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم “شمس الزناتي” فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم “حملة فرعون” تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

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