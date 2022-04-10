قمة نارية.. ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي بالجولة الـ 32

المستقلة /- يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول فى مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، فى قمة نارية بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 72 نقطة.

مانشستر سيتي ضد ليفربول :

تحمل مباراة اليوم بين مان سيتي وليفربول المزيد من الندية والإثارة بسبب الصراع الشرس وفارق النقطة بينهما على خطف قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من أجل قطع شوط كبير نحو اللقب الأغلي فى الدوريات الأوروبية الكبري “بيج 5”.

من جهته يسعى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم من أجل تخطى عقبة ليفربول، خاصة أنها لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق للسيتي نحو حصد الـ 3 نقاط.

وخاض مان سيتي 30 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 23 إنتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم على الترتيب.

ويتسلح فريق مانشستر سيتي بعدد من أبرز النجوم في كل المراكز داخل الملعب، على رأسها النجم البلجيكي كيفين دي بروين المحرك الرئيسي لهجوم الفريق السماوي، بالإضافة إلي النجم الجزائري رياض محرز وأخرون مثل رحيم سترلينج وجابرييل خيسوس وبيرناردو سيلفا وفيل فودين.

على الجانب الآخر، يتمسك ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بفرصة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي حتي النهاية، وهو ما قاده لتقليل الفارق مع السيتيزنز إلي نقطة واحدة في المنافسة على المقدمة.

ولن يخشي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول توهج السيتي على ملعبه ووسط جماهيره، لا سيما أنه اعتاد على منافسه غريمه التقليدي بيب جوارديولا في مثل هذه المناسبات الكبيرة.

لعب ليفربول 30 مباراة في مسابقة البريميرليج خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما بين 22 إنتصارًا و 6 تعادلات وخسارتين.

ويمتلك ليفربول النجم المصري محمد صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا وبفارق 6 أهداف عن أقرب المنافسين هيونج مين سون مهاجم توتنهام، وهو أحد الأسلحة الهجومية التى تخيف جوارديولا وفريقه في الصدام الناري مساء اليوم.

ويدخل كلوب مدرب الريدز مباراة السيتي بمجموعة من أبرز اللاعبين، على رأسهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا ولويس دياز.

إنتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة 2-2، التي أقيمت 3 أكتوبر الماضي بالجولة الـ 7 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

اعترف بيب جوارديولا مدرب مان سيتي، بأن الألماني يورجن كلوب أقوي منافس واجهه طوال مسيرته التدريبية، مؤكدًا على أن الفوز في قمة اليوم، لن يحسم الأمور تحديد هوية حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

كما أشاد بيب جوارديولا مدرب السيتي، بنظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قائًلا “يورجن، كمدرب، أكبر غريم واجهته في مسيرتي”.

في المقابل، قال كلوب عن مواجهة مان سيتي، “يظهر تاريخنا مع السيتي أنها كانت مباريات ممتعة، يريد كلا الفريقين خلق الفرص واستخدام الزخم والفجوات فى المواقف، أتوقع مباراة كرة قدم ممتعة، ما تغير في السنوات الأربع الماضية هو أن الجميع يعتقدون أن الأمر صعب عندما يواجهوننا، وهذا أمر جيد”.