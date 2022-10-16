قمة نارية بين فريق ليفربول وغريمه مانشستر سيتي في مساء اليوم

المستقلة /- يترقب عشاق الكرة الإنجليزية موقعة كروية نارية بين فريق ليفربول وغريمه مانشستر سيتي فى قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2022-2023 ، فى أول مواجهة مباشرة فى البريميرليج بين النجم المصري محمد صلاح ضد النجم النرويجي إرلينج هالاند.

ويحتضن ملعب آنفيلد ورود، معقل الريدز، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فى الساعةمساء اليوم الأحد .

ويحتل ما نشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما يقع ليفربول فى المركز الحادى العاشر برصيد 10 نقاط جمعها من 8مباريات حيث حقق انتصارين وخسر مثلهما وتعادل فى 4 مباريات.

ويطمح ليفربول لاستعادة توهجه وعدم الابتعاد أكثر عن المنافسة، خصوصًا مع الدفعة المعنوية التي حققها بالانتصار الكبير على رينجرز الاسكتلندي 7-1 في دوري أبطال أوروبا وتسجيل نجمه المصري محمد صلاح ثلاثية كاملة.

فيما يسعى السيتي لمواصلة تضييق الخناق على آرسنال المتصدر والذى لا يفصله عن رجال بيب جوارديولا سوى نقطة وحيدة.

وخاض فريق ليفربول 4 مباريات على ملعبه فى الموسم الحالي، وحقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما، ويسعى أصحاب الأرض، للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون ثم برايتون، قبل أن يخسر أمام المتصدر آرسنال.

ويقاتل أبناء يورجن كلوب للفوز على السيتي على ملعبهم باعتبار المباراة النقطة المفصلية بموسم الحُمر، حيث يعد الفوز بها بداية جديدة وانطلاقة قوية نحو المنافسة من جديد على دخول المربع الذهبي، بينما تعني الهزيمة نهاية فرص الفوز بالدوري بشكل كبير، حيث سيتسع الفارق مع حامل اللقب إلى 16 نقطة، وربما قد يصل إلى 17 مع المتصدر، إذ نجج آرسنال في الفوز بمباراته هذا الأسبوع.

ويتسلح كلوب بنجمه محمد صلاح، والذي واجه سيتي في 16 مباراة، فاز في 6 وخسر في مثلهم، وتعادل في 4 مباريات، وسجل صلاح في شباك مانشستر سيتي 8 أهداف وصنع 5 آخرين لزملاءه، أي أنه ساهم في 13 هدفًا مع ليفربول أمام فريق بيب جوارديولا.

ولم ينجح صلاح سوى في تسجيل هدفين فقط هذا الموسم، وهو ما يريد تعزيزه بكل تأكيد خلال هذه المباراة المهمة.

بينما ينتظر سيتي فرصة للانقضاض على الصدارة، ويعني هذا أنه يسعى لعدم التفريط فى أي نقطة، خاصة فى ظل الموسم الرائع الذى يقدمه آرتيتا مع آرسنال.

وأراح جوراديولا هدافه النرويجي إرلينج هالاند خلال المباراة الأخيرة للسماوي ضد كوبنهاجن الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل هالاند 20 هدفًا هذا الموسم، وذلك في 12 مباراة فقط، منهم 15 في الدوري، حيث لم يفشل في التسجيل سوى في مباراتين فقط، أمام بورنموث، وأمام ليفربول نفسه في بداية الموسم بمباراة الدرع الخيرية.

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