قمة نارية بين الأهلي المصري و الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قمة نارية بين الأهلي المصري و الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المستقلة /- يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة الحاسمة بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحسم اللقب القارى مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقي الوداد نظيره الأهلى فى العاشرة مساءً بتوقيت مكة، ويقاتل الأهلى بشكل كبير لتخطى عقبة الوداد الذى يتسلح بجمهوره وملعبه، حيث ستكون بنظام المباراة الواحدة، فيما سيكافح الوداد بكل أسلحته أمام بطل مصر للفوز باللقب الثالث فى تاريخه وتكرار الفوز على الأهلى مثلما خطف اللقب منه فى 2017.

ويسعى الوداد المغربي لحلم التتويج بلقبه الثالث فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بنسختى عامي 1992 و2017.

ونستعرض مشوار الوداد المغربي في دوري الأبطال حتى وصوله للمباراة النهائية أمام الأهلي.

لعب الوداد 12 مباراة حقق الفوز في 8 مباراة وتعادل في 2 وخسر في مثلهما، وسجل نجوم الوداد 26 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة 4 مرات .

وفشل فريق الوداد فى هز شباك الخصوم في مواجهتين منها واحدة خارج الديار وأخرى على ملعبه.

وبدأ الوداد المشوار القاري من دور الـ 32 بمواجهة فريق هارتس أوف أوك الغاني، حيث خسر ذهابا بهدف دون رد، ثم حقق انتصارا عريضا في لقاء الإياب بالمغرب بنتيجة 6-1.

وفي دور المجموعات، تصدر الوداد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات على كل من ساجرادا الأنجولي مرتين بنتيجتي 3-0 و2-1، والزمالك مرتين بنتيجتي 3-1 و1-0، وبيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 5-1، فيما تلقى الفريق خسارة وحيدة في دور المجموعات أمام بيترو أتلتيكو في لواندا بنتيجة 1-2.

بينما في الدور ربع النهائي، أوقعت القرعة فريق الوداد في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، حيث انتصر ذهابا في الجزائر بهدف نظيف، ثم تعادلا إيابا في المغرب بدون أهداف، ليتأهل للدور نصف النهائي ويلعب مع بيترو أتلتيكو الأنجولي الذي تغلب عليه ذهابا في لواندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل إيابا في كازابلانكا بنتيجة 1-1