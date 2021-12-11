“قلب ستة تسعود” تحلق عاليا بالمغربية ليلى المفضالي

المستقلة/- بعد النجاح التي حققته أغنيتها ”توقيتو مغربي”، أصدرت الفنانة المغربية، ليلى المفضالي أغنيتها الجديدة “قلب ستة تسعود”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتوب.

قلب ستة تسعود”، من كلمات عزيز كاعنون والحان مهدي المحجور، توزيع وميكساج أشرف بنصفية، وتم تصوير الفيديو كليب  تحت إدارة El Fahssi Brothers على شكل عرس مغربي تقليدي.

وتصف الأغنية غدر شخص لحبيبته رغم التحذيرات المتكررة للمحيطين بها منه، ليتخلى عنها ويقرر الزواج من أخرى، لكنها تفاجئه في يوم عرسه وتغني له لتوصل رسالة مفادها أنها في غنى عنه، وتحذره من العودة لها في حالة ندمه مستقبلا لأنه لن يجد منها سوى النسيان والصد.

وبدأت ليلى المفضالي، مشوارها الفني وميولها الطربي منذ طفولتها، وساهم ترعرعها في كنف أسرة عاشقة للفن والطرب لاحتراف الغناء الذي كانت مولعة به ولعا شديدا بجانب دراستها.

وطرحت المفضالي قبل إصدارها لأغنية ”ستة تسعود” ثلاث أعمال غنائية  تناولت فيها مجموعة من المواضيع العاطفية والإنسانية، ومن بينها أغنية  “C’est Fini”و ندير العرس ”توقيتو مغربي”، بالإضافة إلى ألبوم طربي جمع أنجح الأغاني المغربية التي قدمها رواد الأغنية المغربية .

وتحرص  الفنانة المغربية على تصوير أغلب أغانيها على طريقة الفيديو كليب لإيمانها بدور الصورة في إيصال محتوى الأغنية وقصتها للجمهور.

 

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