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قط يبكي بحرقة أمام كاميره المراقبة لتركه وحيداً – فيديو

المستقلة /- يتعلق الحيوان الأليف للغاية بصاحبه، ويتخيل أن وجوده إلى جانبه دائما وأبدي، لذا فعند غيابه عنه؛ يدخل الحيوان في نوبة من الحزن قد تصل إلى البكاء مثل هذه القطة.

وانتشر مقطع فيديو غريب ومؤلم للحظة بكاء قط أليف أمام كاميرا مراقبة داخل منزل في الصين، بعدما غابت عنه صاحبته لفترة من الوقت.

وذهبت مالكة القط “فو فو” إلى والديها للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في الصين، وتركت القط وحيدا في المنزل، لكنها كانت تراقبه عبر كاميرا سرية متصلة بالهاتف.

تظهر في اللقطات عيون القط الدامعة أمام الكاميرا، بعدما اتصلت به صاحبته، وسمع صوتها عبر الشاشة، في مشهد مؤثر وكأنه يعبر عن افتقاده لها.

وتقول مالكته إن القطط كثيرًا ما “تبكي” عندما تكون قلقة أو جائعة، وهو ما فعله القط فوفو البالغ من العمر عامين أمام الكاميرا

وبمجرد أن سمع صاحبته تنادي اسمه من خلال شاشة المراقبة المنزلية، ركض القط بسرعة نحو الصوت ونزلت دموعه أمام الشاشة، الذي حاول لمسها وتفقدها للبحث عن صاحبته.

وقالت مربية الحيوانات الأليفة، “منج”، لصحيفة الدايلي ميل بأنها كانت تتفقد القط خلال عطلتها عبر تطبيق مراقبة على هاتفها عندما رأت المشهد “المفجع”.

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