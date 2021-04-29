قطر تعلن استئناف الخدمات الطبية بالمراكز الصحية الخاصة‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت قطر أنها ستسمح للمراكز الصحية الخاصة باستئناف تقديم الخدمات الطبية غير الطارئة اليوم الخميس بعد توقفها لشهر تقريبا إثر زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان الأربعاء، إنه ”تم السماح لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يتجاوز 50% من السعة الاستيعابية لهذه المنشآت“، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وسجلت قطر 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204289 بينما بلغ عدد الوفيات 445. وزادت الإصابات اليومية إلى نحو ألف إصابة في منتصف أبريل/ نيسان مقارنة مع أقل من 300 في كانون الثاني/يناير ومع ذروة بلغت نحو 2300 حالة في أيار/مايو الماضي.

وقالت وزارة الصحة العامة أمس الأربعاء، إن 42.2% من المؤهلين للتطعيم في البلد البالغ عدد سكانه نحو 2.7 مليون نسمة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

 

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