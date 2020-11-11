قطاع الدواجن في العراق.. تحديات مستمرة والتفاف على التعليمات النافذة الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الاحد المقبل

المستقلة .. رغم الدعم الذي تحاول وزارة الزراعة أن تقدمه الى قطاع الدواجن الا ان هنالك العديد من الصعوبات والخروقات التي تجعل معاناة المستثمرين في هذا القطاع مستمرة وتزداد صعوبة مع وجود من يحاول الالتفاف على التعليمات النافذة بهذا الشأن.

وفي هذا الاطار دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية العراقية لرعاية منتجي قطاع الدواجن في العراق علي المظفر أصحاب “حقول الإمهات” وأصحاب معامل العلف واصحاب المفاقس والمجازر والأطباء البيطريين ومكاتب الأدوية بالسنك، للمشاركة في وقفة بالقرب من وزارة الزراعة يوم الأحد المقبل ١٥/ ١١، احتجاجا على الالتفاف والتسويف على القرارات الداعم لقطاع الدواجن في العراق.

وقال المظفر منذ ٢٠٠٣ ولغاية وقتٍ ليس ببعيد وقطاعنا يعاني مايعاني من إهمال الدولة التي يجب أن تكون دولة مؤسسات “فيها قانون يحترم ولها سيطرتها على منافذها الشمالية وعلى نقاط السيطرات من الشمال الى الجنوب” .

وأوضح انه القطاع حصل بقرار ٢٢٤ لسنة ٢٠١٨ على حماية المنتج من الدجاج ومقطعاته ومصنعاته بوضع رسم كمركي ٦٠٪ على الطن الواحد من الدجاج ومقطعاته المستوردة “لكن هذا القرار إفرغ من محتواه بعد أن خفضوا سعر تخمين طن الدجاج الواحد من ١٧٨٠ دولار الى ٦٠٠ $.”

وأضاف طالبت رئاسة الوزراء من لجنة الأمر الديواني ١٤ لسنة ٢٠١٨ إعادة تثمين الدجاج ومنذ ١٤ شهر ولحد الآن لم تستطع هذه اللجنة إعادة التثمين و”هذ دليل على عدم وجود الدولة” ،منوها الى انه اجتمع قبل يومين مع المجلس الوزاري للإقتصاد و”طرحنا هذا الموضوع وننتظر الإجابة عليه الأثنين المقبل”

وتابع المظفر بالقول ” طلبنا الثاني والأهم هو منع إستيراد المقطعات والمصنعات حتى يعود قطاع منتجي دجاج اللحم الى العمل لكن شعرنا بعدم وجود الرضا عند رئيس المجلس الوزاري للإقتصاد ، وهناك مَنْ يضغط لفتح الإستيراد لبيض المائدة حتى نعود مرةً أخرى الى المربع الأول والخسائر المستمرة بعد إن نهض هذا القطاع بتوسعه وصولاً للإكتفاء الذاتي”٠

في الوقت نفسه أشاد المظفر بوزير الزراعة ، مبينا بأنه “كان معنا كل يوم متابعاً وموجهاً وخبيراً بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وسنرى إن شاء الله خلال السنة القادمة نتائج جهده ومثابرته للنهوض بالواقع الزراعي في عراقنا العزيز”.

ووصف ما يعانيه المستثمرين في قطاع الدواجن بالعراق بأنه “معركة نخوضها للحفاظ على قطاعنا وللحصول على قرار منع إستيراد المقطعات والمصنعات للنهوض بقطاع دجاج اللحم والذي أصحابه لايستطيعون تسديد القروض التي إقترضوها من المصرف الزراعي بسبب الخسائر المستمرة لهذه الصناعة” .

من جانب آخر أشار المظفر الى محاولات الاحتيال على قرارات الدولة من عدد من أصحاب حقول الدواجن في المحافظات المختلفة ، مبينا ان هذه الحقول تستقبل الدجاج المهرب من دول الجوار، وبعد ذلك تبيعه على انه من انتاج الحقول نفسها.

وطالب دوائر الزراعة في المحافظات بمتابعة تلك الدوائر وانذارها واتخاذ إجراءات رادعة بحقها حتى تصل الى الغاء الاجازة وذلك لما تسببه من اضرار بالناتج المحلي و”تدمير مربي الدواجن ” الذين يتكبدون خسائر فادحة قد تؤدي الى إيقاف حقول دواجن اللحم عن العمل.

وأشار الى أن ذلك سيعمل على “تدمير” المنتج المحلي وتسريح الاف العاملين في هذه الحقول لصالح، المستوردين والدول التي يتم الاستيراد منها.

ويعاني القطاع الزراعي العراقي كثير من التحديات نتيجة اغراق السوق ببضائع مستوردة من دول الجوار حيث يحظى المزارعون والمستثمرون هناك بدعم حكومي غير متوفر في العراق، ما يؤدي الى فارق أسعار لصالح المنتج المستورد ويؤثر على الإنتاج المحلي، إضافة الى خسارة العراق الملايين من العملة الصعبة التي تذهب الى الخارج.

ويشتكي أصحاب الدواجن والمزارعين من تواطؤ عدد من المسؤولين وأصحاب العلاقة مع المستوردين لاجل الالتفاف على التعليمات الصادرة بشأن حماية المنتج المحلي، واغرق السوق ببضائع رخيصة مستوردة، تدر الملايين على المستوردين ولكنها في الوقن نفسه تكبد البلد والمستثمر المحلي خسائر باهضة في ظلّ تدهور الاقتصاد العراقي، وغياب الدعم الحكومي.