قطاعات عسكرية لدعم الإجراءات الأمنية في ميسان

قاعد عمليات ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اعلن قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد الزبيدي، اليوم الجمعة  عن اتخاذ اجراءات لاستتباب الامن في المحافظة ومواجهة اهم ملفين بارزين فيها، فيما اشار الى ان المدينة تنتظر وصول قطعات عسكرية جديدة من وزارة الدفاع.

وقال الزبيدي أنه باشر  بمتابعة المطلوبين للقضاء كافة من اجل القاء القبض عليهم، تطبيقاً للتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة عند زيارته للمحافظة.

وأضاف المحور الآخر من الاجراءات تمثل بملف المشاجرات العشائرية حيث كان هناك اجراءات صارمة وسريعة، آخرها ارسال قطعات عسكرية من قوات الفرقة الخاصة والفوج التكتيكي، يوم أمس لفض مشاجرة بين عشيرة “البوغنام” والقاء القبض على 21 من مفتعليها والاستيلاء على عدد من قطع السلاح، في عملية كانت بإمرة قيادة عمليات ميسان.

ونوه الى ان القوات التي وصلت الى ميسان عززت عديد القوات الامنية المتواجدة بالمحافظة من الشرطة والرد السريع، كما سيتم تعزيزها ايضاً بقوات من قيادات الفرق الاخرى في وزارة الدفاع.

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