قضية سرقة المليارات… القضاء يستقدم مدير الضرائب ويصدر اوامر قبض بحق اصحاب الشركات

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استقدام مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين بالقسم المالي والرقابي، فيما أشار إلى صدور مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات.

وذكر المجلس في بيان تلقت المستقلة، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.

وأضاف البيان أن “قرار الاستقدام جاء وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية”.

ولفت الى أن “المحكمة اصدرت كذلك مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.