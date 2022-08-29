قضايا ستراتيجية بالاقتصاد والتنمية الشاملة ببرامج الشراكة المجتمعية

المستقلة/- رحيم الشمري/..تداولت جلسة حوار نقاشية عقدت ضمن حلقات بحث برنامج الشراكة المجتمعية ، بحضور مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية واكاديميين ومهندسين وباحثين ، تطرقت لجوانب استراتيجية للعمل بها مستقبلاً ، واستمعت لمداخلات وأفكار المشاركين .

وأوضحت ميسرة الجلسة رنا صادق ، ان برنامج الشراكة المجتمعية يتناول مناقضة قضايا استراتيجية وتحديات تواجه البلاد ، تتعلق بالتنمية الشاملة والاقتصاد والتجارة والزراعة ، وملفات البطالة والفقر والتعليم والسلام والاستقرار ، بمشاركة مسؤولين حكوميين وفئات مختلفة ، تركز على آراء ومقترحات مختلف الأعمار وتضع المعالجات لمتابعتها مع الجهات المعنية مستقبلاً ، وتهتم بالمعالجات المعرفات والتحديات وتطوير الإيجابيات ، خاصة للمهندسين الزراعيين ، والإنتاج الزراعي الصناعي التجاري والحيواني والبيطرة وتوفير فرص العمل والاكتفاء الذاتي وطنيا ، وتطوير إمكانيات الشباب بالتخصصات العلمية والأكاديمية المختلفة .

وبين مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب الكعبي ، الحاصل على شهادة الدكتوراه للإنتاج الحيواني من جامعة بغداد ولديه خدك ٣٠ عام خبرة في الوزارة وتفاصيل الزراعة وتحدياتها وثرواتها الغنية اقتصاديا ، ان التفرغ الزراعي ٣٥٠ لسنة ١٩٨٥ من اهم القوانين التي شرعت للنهوض بالزراعة وحتى التجارة والصناعة ومنح امتيازات خاصة للخريجين من كليات الهندسة الزراعة وشغل عمالة تخصصات عديدة ، وخطط وزارة الزراعة تواجه تحديات ضمن البيئة الآلية التي يعيشها العراق ، خاصة ان المحاصيل المكتفية ذاتيا ارتفعت من ١٥ الى ٢٤ صنف زراعي ، والداخلة ضمن الرزنامة الزراعية وقدم دعم محدود فقط وإدخال محاصيل الخضر بالدعم ، إضافة الاعتماد على موسم إنتاج المحصول الذي يبدا في الجنوب وينتقل حسب المناخ الى الوسط ثم الشمال ، وهذه مميزات ممتازة لمناخ العراق والتربة وجودة الإنتاج ،؟ونوعية المحصول المتميزة والتي لا تتوفر في اي بالعالم .

وتابع الكعبي ان ثقافة دعم المنتج المحلي وتكاليف الإنتاج في العراق ، تكاليف عالية ، وأهمية إدخال التكنلوجيا الحديثة ، ودوائر الارشاد الزراعي مستمرة بجهودها ونشاطها ومحاضراتها ، والسياسة الزراعية لا تقاد من الوزارة تحت ضغوطات كبيرة تتعرض لها على كافة المستويات ومنها دولية ، والحاجة للدعم المالي ، وتغيير الأنظمة والقوانين والمحاصيل والإنتاج ، ونقع تحت صراع السلطة التنفيذية للتمسك بآرائنا العلمية الاقتصادية ، واحيانا أدت قرارات الى إيقاف الخطط والتنفيذ ، رغم ان المجالات في المجالات في قانون التفرغ الزراعي واسعة .