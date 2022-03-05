قضاة العراق يتضامنون مع زملائهم القضاة في لبنان

الوفد القضائي العراقي الى لبنان

المستقلة/- سلم وفد قضائي عراقي المبلغ الذي تبرع به القضاة في العراق لزملائهم القضاة في لبنان تضامنا معهم لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق.

وكان وفد قضائي عراقي ضم رئيس الادعاء العام نجم عبدالله، وعضو المحكمة الاتحادية العليا حيدر علي نوري، ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب قد وصل الى العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان سهيل نديم عبود، وعددا من القضاة في لبنان

واعرب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان عن شكرهم لهذه المبادرة الاخوية التي تعبر عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

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