قصي حاتم يطلق فيدو كليب “حبني و إكسر الشر”

المستقلة/- طرح الفنان العراقي الشاب قصي حاتم أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “حبني و إكسر الشر”، مجدداً تعاونه بها مع المخرج حسن كشمولة، الذي إختار مدينة أبوظبي لعملية التصوير، بفكرة شبابية جميلة حملت صورة إبداعية متميزة في الإضاءة وزوايا التصوير والمشاهد.

ويأتي تعاون قصي حاتم مع المخرج حسن كشمولة في أغنية “حبني و إكسر الشر” والذي يعد الثاني، بعد نجاح وتميز تعاونهم الأول من خلال كليب أغنية “اليوم أنت” التي حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة.

وقد عرض كليب “حبني و إكسر الشر” عبر قناة قصي حاتم باليوتيوب، محققاً خلال 24 قرابة نصف المليون مشاهدة، والذي حملت الشاعر عمار محمد وألحان مصطفى ابراهيم، وتوزيع ومكس وماستر محب الراوي.

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