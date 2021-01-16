قصي حاتم عاشق مشتاق في “يا حبك” – فيديو-

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المستقلة.. تعاون جديد يجمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الفنان الملحن علي صابر بأغنية جديدة حملت عنوان “يا حبك” إختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي، مظهراً بها مشاعر العشق والإشتياق في كلماتها وإحساسه الجميل الذي قال في مقدمتها:

ياحبك الميروح من گلـبـي

ياوجهـك الميغيب عن بالـي

ياعطرك المافارگ  انفاسـي

يالكلشي بيـك ايغير احوالـي

وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنه مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية>

وتم طرح الأغنية وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب، الى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي، الى جانب جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة، وتحت متابعة وإشراف حسن كشمولة.

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قصي حاتم عاشق مشتاق في “يا حبك” – فيديو-

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