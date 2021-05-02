قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية بمطار بغداد

 

المستقلة/- تعرضت القاعدة العسكرية الامريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي الى قصف بالصواريخ دون معرفة الخسائر.

وقال مصدر امني، إن “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت، مساء اليوم الأحد، قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي”.

وأشار الى أن “منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM ،عند مبنى القاعدة العسكرية تمكنت من صد أحد تلك الصواريخ وحرفت مساره بعيدا عن المقر العسكري”.

وقال شهود عيان إنه سمع دوي صفارات الإنذار وشهد فضاء المطار تحليقاً مكثفا للطائرات الامريكية.

ولم يتضح مزيد من التفاصيل بشأن منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم يعرف حجم الخسائر جراء القصف.

ويتعرض مطار بغداد الدولي ومطارات وقواعد وثكنات للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بشكل مستمر إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا تسببت بوقوع أصابات وخسائر مادية.

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