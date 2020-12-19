قصف تركي لمواقع بكردستان العراق

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المستقلة /- أفادت وسائل إعلام في العراق، اليوم السبت، بأن الطيران الحربي التركي قام بقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى.

ونقلت عن نشطاء في الإقليم، أن “طائرات تركية قصفت ثماني قرى صباح اليوم في منقطتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو”.

وأضاف “لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا”.

ويوم السبت الماضي أفاد مراسل RT في العراق، بأن مناطق في إقليم كردستان العراق تعرضت إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ”حربها” ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

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