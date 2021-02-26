قصف تركي على تجمع لحزب العمال في شمال العراق

المستقلة /… استهدف قصف لطيران حربي تركي، الجمعة، تواجداً لحزب العمال شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع  من ناحية جمانكي شمال شرق دهوك إن الطائرات الحربية التركية قصفت اليوم قرية جم ربتي مرتين.

واضاف ان القصف استهدفت مكان تواجد حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة وانهم شاهدوا تصاعد السنة الدخان في محيط القرية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 14 من فبراير/شباط الجاري، انتهاء عمليتها العسكرية “مخلب النسر- 2″، والتي أطلقتها في العاشر من الشهر ذاته لمطاردة عناصر حزب العمال الكوردستاني، بمناطق في إقليم كوردستان. (النهاية)

 

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