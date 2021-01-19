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قصف امريكي يستهدف موقع للحشد الشعبي – فيديو شمال بابل

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المستقلة /- قالت مصادر عراقية إن قصف جوي امريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي في جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن عدة غارات جوية أمريكية استهدفت نقاط ومواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقالت مصادر عراقية بأن القصف لم يستهدف الجيش العراقي وإنما استهدف مواقع الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر والتي تسيطر عليها فصائل مسلحه، ولا أي مسؤول حكومي أو عسكري يستطيع الدخول إليها.

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