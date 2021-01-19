قصف امريكي يستهدف موقع للحشد الشعبي – فيديو شمال بابل

المستقلة /- قالت مصادر عراقية إن قصف جوي امريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي في جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن عدة غارات جوية أمريكية استهدفت نقاط ومواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر شمال محافظة بابل.

قصف امريكي يستهدف موقع للحشد الشعبي شمال بابل pic.twitter.com/oCoe8eKuoi — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) January 19, 2021

وقالت مصادر عراقية بأن القصف لم يستهدف الجيش العراقي وإنما استهدف مواقع الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر والتي تسيطر عليها فصائل مسلحه، ولا أي مسؤول حكومي أو عسكري يستطيع الدخول إليها.