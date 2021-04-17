قصف اسرائيلي على قطاع غزة

المستقلة /- أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، طال عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضراراً في المنازل والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع “إف16” قصفت بثلاثةِ صواريخ على الأقل موقعاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعاً وأرضاً زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينتي رفح وخان يوس.

وقصف طيران الاحتلال الحربي موقعاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل والممتلكات المجاورة للاستهداف.

وقصف الطيران الحربي موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، بصاروخين على الأقل وألحق دماراً وخراباً في منازل قريبة من المكان.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر الجمعة، بعدد من الصواريخ مواقع وأراض زراعية في عدد من المناطق بالقطاع دون وقوع إصابات.

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