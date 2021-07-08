قصة وفاة “عمرو سمير” كاملة

المستقلة /- لم تكن تلك الفترة سهلة على أسرته وأصدقائه حيث ظل جثمانه في مدريد قبل أن يصل لعائلته في مصر.

4 سنوات مرت على رحيل الفنان المصري الشاب عمرو سمير والذي فجع اسرته ومحبيه بوفاته في اسبانيا ، ومنذ وفاة عمرو سمير حتى مرور 17 يوما على الوفاة في عام 2017 .

لم تكن تلك الفترة سهلة على أسرته وأصدقائه حيثظل جثمانه في مدريد لعدة أيام الى ان استطاع والده الخبير السياحي سمير شما استعادته ليدفن في مقابر الأسرة في السادس من اكنوبر عام 2017 .

وتعود قصة وفاة عمرو سمير عندما سافر الى اسبانيا للاجازة وعندما جاء موعد مغادرته الفندق للاتجاه الى المطار تفاجأ المسئول عن نظافة الغرف في الفندق بأن عمرو ما زال نائما في غرفته محاولا ايقاذه عند حلول موعد الخروج ، اكتشف انه فارق الحياة بسبب ازمة قلبية مفاجئة.

عندما كشف المسئول عن الغرفة وفاة عمرو سمير ، بحث عن هاتفه واتصل بأخر رقم أجرى عليه مكالمته الاخيرة وكانت والدته الاعلامية ماجدة عاصم .

يذكر أن الفنان عمرو سمير ، بدأ حياته كممثل في سن العاشرة وشارك في فيلم ” القتل اللذيذ ” أمام النجمة ميرفت امين .

خلال عمله كمقدم برامج بعد دراست الاعلام شارك بتقديم البرنامج الشبابي ” شبابيك ” وتوفي عمرو سمير عن عمر ناهز ال 33 عاما.