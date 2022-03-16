قصة الصواريخ الغامضة بسماء إيران

المستقلة /- أفادت مواقع إخبارية رسمية إيرانية في وقت متأخر من الثلاثاء، عن رؤية ثلاثة صواريخ في غرب إيران.

وذكر موقع “الأخبار العاجلة” الإيراني إنه “تمت مشاهدة صاروخ في مدينة زرن التابعة لمحافظة همدان غرب إيران”، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

فيما ذكر موقع “آوا تودي” الإيراني المعارض، إنه وفقا لمصادر محلية بمدينة “جوانرود” التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، فتم رؤية صاروخين اثنين في سماء المدينة.

وقالت المصادر المحلية إنهم سمعوا دوي انفجارات شديدة في مدينة جوانرود بمحافظة كرمنشاه”.

ولم تعلق السلطات الرسمية الإيرانية بعد عن رؤية هذه الصواريخ في سماء غرب إيران.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، تحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن سماع دوي انفجارات شديدة في محافظة كرمنشاه غرب إيران، لكن المسؤولين قالوا إنها كانت جراء تمارين عسكرية.

وفي اليومين الماضيين، كشفت السلطات الإيرانية إن ما حدث كان هجوم إسرائيلي بستة طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري في مدينة كرمنشاه وألحق الهجوم أضراراً بالقاعدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري إن الهجوم الذي استهدف محافظة اربيل شمال العراق يوم الاثنين كان رداً على ما حدث في كرمنشاه.

 

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