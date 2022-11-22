قصة الحمامة الساجدة في الحرم؟ تفاصيل ستبهرك

المستقلة /- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات خلال نحو أسبوع من نشره.

وظهر في الفيديو حمامة تتخذ وضعية السجود داخل الحرم المكي، ونالت اعجاب ملايين الأشخاص الذين روجوا لفكرة ان الحمامة ساجدة وتصلي، لكن الحقيقة ليست كما يعتقدون بحسب ما أوضح بعض المغردين.

وفي هذا السياق أشار المغرّد ماجد الظافر، إن الحمامة مصابة بمرض “باراميكسوفيروس” (paramyxovirus)، ويسمى أيضا التواء الرقبة، ويصيب الطيور عموما.

وأشار حساب آخر يحمل اسم “الكعّام”، إن الحمامة مصابة بمرض التواء الرقبة، أو صرع الحمام، ويسمى ايضا أبو رقيبة، وهذا المرض يجعل الحمامة المصابة في هذه الوضعية حتى تموت إذا لم تُعالج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول صور او فيديوهات يتم تحويرها او اظهار معنى مخالف للواقع، اذ سبق وانتشر صورا لأخيلة بيضاء فوق الكعبة، قيل انها ملائكة نزلت على الحرم في ليلة القدر، وغيرها من الصور التي يتم التلاعب فيها بواسطة الفوتوشوب.