قريبا موعد توزيع لقاح فيروس كورونا … وبريطانيا اول من سيبدأ

المستقلة … يعيش العالم اليوم موجة هائلة بتسجيل اصابات فيروس كورونا اليومية، فيما وصلت بعض الدول الاوروبية لارقام قياسية جعلت أنظمتها الصحية تخرج عن السيطرة بشكل كلي وتتخذ إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس فيها.

وبحسب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، فأن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل.

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و أضاف “لقد طلبت من هيئة الصحة أن تكون مستعدة من بداية ديسمبر” لتوزيع اللقاح.

وتابع: “بالطبع هناك العديد من العقبات التي لا نزال بحاجة إلى تجاوزها، ولم نر بيانات السلامة الكاملة. من الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية، ولن نوزع أي لقاح ما لم نكن واثقين من سلامته السريرية”.

يذكر أن اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة في منع الإصابة بالفيروس التاجي.