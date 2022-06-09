قريبا.. قصي حاتم يطلق “حبني و إكسر الشر”

المستقلة/-يستعد الفنان العراقي الشاب قصي حاتم لطرح أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “حبني و إكسر الشر”، والذي شوّق الجمهور له من خلال حساباته الرسمية في منصات ومواقع التواصل الإجتماعي، قال فيها: ” حبايبي الغالين، انتظروا جديدي فيديو كليب بعنوان حبني و إكسر الشر، واختتمها قائلاً: Soon”.

ويجدد قصي حاتم نجم برنامج “ذا فويس” في موسمه الأول في أغنيته المصورة الجديدة “حبني و إكسر الشر” تعاونه مع المخرج حسن كشمولة، بعد أن تعاون في كلماتها مع الشاعر عمار محمد والملحن مصطفى ابراهيم، ومن توزيع ومكس وماستر محب الراوي.

وسيطرح قصي حاتم أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة.