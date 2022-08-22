قريبا سيارة أكسيد الفاخرة في سوق العراق

المستقلة/- كنجم صاعد في سوق السيارات العالمية الفاخرة، حازت EXEED على اهتمام وثناء المستخدمين بتصميمها الخارجي الجديد والجريء، ومقصورتها الداخلية الفاخرة، بالإضافة الى التكنولوجيا الذكية المتطورة والتفاعلية.

وبعد اطلاقها الناجح في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، ستدخل EXEED قريبًا الى سوق العراق ضمن خطتها في تنفيذ استراتيجية “الشرق الأوسط الكبير”.

Exeed علامة تجارية فاخرة صُنعت بأعلى المقاييس العالمية لمراقبة الجودة من قِبل فريق دولي يضم نخبة من مئات المصممين والمهندسين القادمين من بي إم دبليو و لاندروفر وجاغور ضمن مراكز أكسيد للبحث والتطوير بناءً على تصميم فاخر وتكنولوجيا رائدة, ومنها مركز أكسيد للبحث والتطوير في ألمانيا، ميونخ .

كما وقعت أكسيد عقد تعاون مع شركة American Quantum LLC ، واختارت مورّدين أوروبيين وأمريكيين بارزين وفقًا لمعايير عالمية صارمة لإنشاء أكسيد الفاخرة .

تجمع EXEED بين تقاليد ثقافة السيارات الأوروبية التي عمرها قرون مع أحدث تقنيات التصنيع الذكية التي تشتهر بها الصين اليوم تحت شعار “ولدت للمزيد”

تضم عائلة EXEED ثلاث فئات هي VX و TXL و LX

الخطوط الاساسية لصفات VX “هي مساحة أكبر – قوة أكبر – فخامة أكثر”

يبلغ طولها حوالي 5 أمتار وقاعدة عجلات تقارب 3 أمتار توفر مساحة فاخرة لسبعة ركاب ، ونظام دفع رباعي ذكي من BorgWarner ، مزودة بسقف بانورامي متحرك يغلق اوتوماتيكيا متفاعلا مع حساس المطر ، إكسيد VX جهزت بشاشتين قياس كل منهما 12.3 بوصة ، كما حصلت الأكسيد VX على نظام صوتي متطور من شركة SONY وزودت بأنظمة مساعدة ذكية للسائق للمحافظة على ثبات السيارة على المنعطفات والمنحدرات ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث كأكثر السيارات العائلية أمانا ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر فضلا” عن حساسات للمسافات وكاميرات الرؤية المحيطية 360 ..

تتميز فئة TXL بانها سيارة رياضية فخمة متعددة الاستخدام، حائزة على تقييم 5 نجوم في جميع المجالات بفئتها من حيث المساحة والأمان والرفاهية والمظهر الفاخر والجودة.

بينما تتبنى فئة LX مفهوم “المزيد من الموضة مع المزيد من الذكاء”، توفر تجربة جديدة ممتعة مع محرك قوي يمكنه تحقيق اعلى تسارع ضمن فئته (100كم في 8.8 ثانية فقط) ، مع أقل استهلاك للوقود 6.9 لتر في نفس الفئة.

EXEED TXL

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بفضل أدائها المتميز وفخامتها الفارهة، اكتسبت EXEED بسرعة تقدير عملاء الشرق الأوسط وبدأت تحقيق مبيعات متزايدة في السوق، في مواجهة العلامات التجارية الفاخرة مثل BMW X5 وToyota Land Cruiser.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط بمزاياها الاقتصادية والثقافية مركزًا لتجمع العلامات التجارية الفاخرة، وسيؤدي دخول EXEED إلى سوق العراق إلى تعميق الرؤية في سوق الشرق الأوسط وتقديم خيارات جديدة من السيارات الفاخرة لمزيد من المستخدمين.

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أجرت EXEED الكثير من اختبارات التكيف المحلية وقامت بالتطوير المناسب لسوق الشرق الأوسط، من أجل تلبية احتياجات عملاؤها بشكل كامل، حيث أضافت فتحات عادم إضافية ومروحة كهربائية لتبديد الحرارة من المحرك والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة التي تصل أحيانًا إلى 70 درجة، وقامت EXEED بتعديل وحدة التحكم الإلكتروني في المحرك من أجل مطابقة خصائص منتجات الوقود المحلية،

EXEED LX

مع دخول EXEED الى السوق العراقية تكون استراتيجية “الشرق الأوسط الكبير” الخاصة ب EXEED قد أنجزت كما هو مخطط لها، وسوف تحقق المزيد من التطور في الشرق الأوسط من خلال “التعاون الإقليمي”, وفي المستقبل ستظهر EXEED في المزيد من الأسواق، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة الرفاهية المطلقة والخدمات الراقية بغض النظر عن مكان تواجدهم.