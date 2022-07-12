قريبا.. حسين الجسمي في الأردن

يُهدي الجمهور مختارات من جولة الحفلات العربية على قناته في YouTube (فيديو)

المستقلة/- طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مجموعة غنائية اختارها من جولة الحفلات العربية Arab tour، على قناته في موقع يوتيوب .

وتتضمن المجموعة الحفلات التقى فيها برفقة فرقته الموسيقية مع الجمهور الخليجي والعربي في الكويت، مصر، البحرين، الشارقة وحفلة مدينة خورفكان، متضمنة 20 أغنية وهي: “البارحة، ما بحبك، دق القلب، وتبقى لي” من حفلة مسرح الدانة في البحرين، والأغاني “تسلم ايدينك، يا أغلى اسم في الوجود، سنة الحياة، وحشتني دنيتي، أجدع ناس” من حفلة الماسة – مدينة نصر في القاهرة.

وتضمنت القائمة أيضاً الأغاني “أهواك، أول عشق، إماراتي وكلي فخر، أهواك للموت، أول عشق (بيانو)” من حفلتي إمارة الشارقة في الإمارات والذي قدمها ما بين مدرج خورفكان ومسرح المجاز”، ، لتكون الأغنيات “الليل وحشة، غزّل فله، اجا الليل، مجد العرب، حلم الكرى مع الجبل، جديلة” من حفلة مهرجان فبراير الكويت.

قريبا في الاردن

ومن المقرر أن يقيم الجسمي ضمن الجولة العربية 2022، حفلاً غنائياً جماهرياً في مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الجمعة الموافق 29 يوليو/تموز 2022، ضمن فعاليات “عمّانLive Nights 22″.

وقال الجسمي عبر وسائل التواصل الإجتماعي: الأردن في القلب.. جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء احبابنا النشامى الجمهور الأردني الغالي في مدينة #عمان مساء يوم 29 يوليو/تموز 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم”.

وأضاف قائلاً “والنشامى نلاقيها ونحيّيها”.

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