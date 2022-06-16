قريبا.. الإمارات تهبط على سطح القمر

المستقلة/- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن موعد إطلاق المستكشف راشد لسطح القمر.

وقال بن راشد عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏استقبلت فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، المستكشف الإماراتي راشد سينزل على سطح القمر خلال الأشهر القادمة، يحمل فخرنا بشبابنا وعلمائنا، ويؤسس من هناك على سطح القمر لمرحلة علمية جديدة في تاريخ دولتنا”.

ويعد مشروع دولة الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشافه، وسيجوب المستكشف الإماراتي “راشد” سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، حيث سيلتقط بيانات وصور نادرة، ويرسلها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى اختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، تتعلق بالروبوتات والاتصالات والتنقل والملاحة بهدف تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية.

وسيهبط المستكشف الإماراتي في منطقة لم يختبرها أيٌّ من مهمات استكشاف القمر السابقة، وبالتالي فإن البيانات والصور التي سيوفرها سوف تكون حديثة وجديدة وذات قيمة عالية. وخلال فترة التجربة، سيجمع المستكشف البيانات المتعلقة بالمسائل العلمية مثل أصل النظام الشمسي وكوكبنا والحياة.

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