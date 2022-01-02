قريبا.. افتتاح المستشفى التركي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. بحث مدير صحة ميسان علي العلاق مع وزير الصحة هاني العقابي الوضع الصحي في ميسان و الخدمات الطيبة التي تقدمها صحة المحافظة للمواطنين.

وقال العلاق في تصريح صحفي انه بحث مع الوزير ضرورة اكمال العمل في المستشفى التركي (٤٠٠ سرير) والذي تقوم بتنفيذه شركة يونيفيرسال اجارسن التركية.

وأشار إلى أن الوزير وجه مدير عام المشاريع في الوزارة بتفقد المستشفى لمعرفة نسب الإنجاز وحل المشاكل التي تواجه العمل.

وبين العلاق أنه والوفد المرافق اطلع بصورة المباشرة على الاجهزه الطبية والخدمية وثلاجات الطب العدلي والمصاعد وصالات العمليات والمعجل الخطي المنفذة من شركه ( اليكتا ) وصالات الطوارئ والمولدات ودور الاطباء وقسم الحروق .

واكد إن المستشفى سيدخل الخدمة قريبا حيث وصل الى نسبة متقدمة من الإنجاز ، منوها الى أنه من المشاريع الإستراتيجية المهة في المنطقة.