قريبا.. افتتاح المستشفى التركي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. بحث مدير صحة ميسان علي العلاق مع وزير الصحة  هاني العقابي  الوضع الصحي في ميسان و الخدمات الطيبة التي تقدمها صحة المحافظة للمواطنين.

وقال العلاق في تصريح صحفي انه بحث مع الوزير ضرورة اكمال العمل في المستشفى التركي (٤٠٠ سرير) والذي تقوم بتنفيذه شركة يونيفيرسال اجارسن التركية.

وأشار إلى أن الوزير وجه مدير عام المشاريع في الوزارة  بتفقد المستشفى لمعرفة نسب الإنجاز وحل المشاكل التي تواجه العمل.

وبين العلاق أنه والوفد المرافق اطلع بصورة المباشرة على الاجهزه الطبية والخدمية وثلاجات الطب العدلي والمصاعد وصالات العمليات والمعجل الخطي المنفذة من شركه ( اليكتا ) وصالات الطوارئ والمولدات ودور الاطباء وقسم الحروق .

واكد إن المستشفى سيدخل الخدمة قريبا حيث وصل الى نسبة متقدمة من الإنجاز ، منوها الى أنه من المشاريع الإستراتيجية المهة في المنطقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قريبا.. افتتاح المستشفى التركي في ميسان

اخبار العراق

عالية نصيف تنفي وجود صلة قرابة بينها وبين احدى المرشحات الفائزات

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن نسبة فوائد الودائع الثابتة وحسابات التوفير

اخبار العراق

طقس العراق: تساقط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

اخر الاخبار

قبل أيام من احتفالها بالمئوية .. وفاة النجمة التلفزيونية الأمريكية بيتي وايت

اخر الاخبار

الوفيات تجاوز 5 ملايين .. إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ 286 مليون حالة

اخر الاخبار

للمرة الأولى .. فيينا تعرض أعمال فنية من الحقبة النازية

اخر الاخبار

للمرة الأولى .. فيينا تعرض أعمال فنية من الحقبة النازية

اخر الاخبار

مصادر المعرفة في العلاقات الاجتماعية

اخر الاخبار

يد الطاقة الايرانية تحكم قبضتها على العراق

اخبار مصر

اولى مفاجآت ٢٠٢٢.. ايتن عامر تطلق اغنيتها الأولى

اخبار العراق

نائب يدعو مجلس النواب الى تمرير الموازنة بعد استكمال تسمية الرئاسات الثلاث

اخبار العراق

ثقافة الأطفال تحتفل بإيقاد شمعتها الثالثة والخمسين

اخر الاخبار

موت للبيع