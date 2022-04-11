قريبا.. “أقلام ..وأعلام” سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية

المستقلة/- يصدر قريبا عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ، كتاب الإعلامي حامد شهاب بعنوان : (أقلام .. وأعلام .. سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية) ، وهو سجل توثيقي حافل بمنجزات كبار رجالات السلطة الرابعة ، ومن لهم شأن كبير في إعلاء أمجاد صاحبة الجلالة في قصورها العامرة بالإبداع والتألق .

تعد دار ( ورد ) هي من كبريات دور النشر العربية ، التي حصلت على ثناء وتقدير مؤلفين وكتابا كبارا ، لما قدمته للمكتبة العربية من عناوين كتب وإصدارات عديدة ، مثيرة للإهتمام ، وبطباعة أنيقة ، في مختلف إهتمامات القاريء العربي ، وفي ميادين الإعلام والثقافة والقصة والرواية والتاريخ والفلسفة والعلوم بمختلف الإختصاصات.

وذكر الكاتب حامد شهاب لـ(المستقلة) ان الكتاب ذو الغلاف الأنيق عبر صفحاته التي تجاوزت الثلاثمائة صفحة بكثير، يتناول سيرة حياة أبرز 77 شخصية إعلامية من نخب الصحافة العراقية ورموزها وقيادتها المرموقة ، بينهم وزراء وأكاديميون وأساتذة جامعات وقيادات صحفية وبحثية مرموقة ، عبر سبر صفحات نتاجاتهم وإبداعاتهم ، وما قدموه من عطاءات ومسيرة عمل ناجحة ومميزة، من تلك التي لها شأن ودور كبير في مسار الإعلام العراقي طوال سنوات السبعينات والثمانينات ،وما بعدها.

وأضاف يعد هذا الكتاب ، بالنسبة لي، الثالث نوعيا في إصداره، بعد كتابي الذين أصدرتهما قبل سنوات،عن تسريب الاخبار والحرب النفسية وفنونها وأشكالها وأهدافها.. لكن الكتاب الاخير يهتم بمجالات البحث الإعلامي المعمق لقناديل الصحافة وبيارقها المرفوعة ، تم إعداده من قبلي ، عبر شهور من البحث والتنقيب والتدوين ، عن مآثر تلك النخب وإنجازاتها ، ليكون شاهدا أصيلا وموثقا أمينا ، على ما قدمته تلك النخب والكفاءات العراقية الصحفية وقيادتها الإعلامية من أدوار مهمة في مسارات صاحبة الجلالة عبر تاريخها المليء بالمفاخر ، وبما يرفع الرأس ويعلي هامات الرجال ، الى حيث تأمل الأجيال العراقية والعربية المثقفة أن تكون.

وأشار الى ان مسودة الكتاب حازت على اشادة النخب الصحفية التي تشرفت أن تكون من ضمن صفحات هذا الكتاب الإعلامي البارز والمهم ، والذي سيكون إرثا صحفيا ثقافيا تتفاخر به الأجيال العراقية وأبنائهم وأسرهم ، ومن بينهم وزراء وأساتذة جامعات في العراق ودول عربية في الاردن ومصر ودول الخليج ومدراء مراكز بحوث وقيادات صحفية كبيرة .

وشكر حامد دار (ورد للنشر والتوزيع الأردنية ) التي تكفلت بإصدار الكتاب في القريب العاجل.