قريبا.. “أقلام ..وأعلام” سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية

المستقلة/- يصدر قريبا عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ، كتاب الإعلامي حامد شهاب بعنوان : (أقلام .. وأعلام .. سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية) ، وهو سجل توثيقي حافل بمنجزات كبار رجالات السلطة الرابعة ، ومن لهم شأن كبير في إعلاء أمجاد صاحبة الجلالة في قصورها العامرة بالإبداع والتألق .

تعد دار ( ورد ) هي من كبريات دور النشر العربية ، التي حصلت على ثناء وتقدير مؤلفين وكتابا كبارا ، لما قدمته للمكتبة العربية من عناوين كتب وإصدارات عديدة ، مثيرة للإهتمام ، وبطباعة أنيقة ، في مختلف إهتمامات القاريء العربي ، وفي ميادين الإعلام والثقافة والقصة والرواية والتاريخ والفلسفة والعلوم بمختلف الإختصاصات.

وذكر الكاتب حامد شهاب لـ(المستقلة) ان الكتاب ذو الغلاف الأنيق عبر صفحاته التي تجاوزت الثلاثمائة صفحة بكثير، يتناول سيرة  حياة أبرز 77 شخصية إعلامية من نخب الصحافة العراقية ورموزها وقيادتها المرموقة ، بينهم وزراء وأكاديميون وأساتذة جامعات وقيادات صحفية وبحثية مرموقة ، عبر سبر صفحات نتاجاتهم وإبداعاتهم ، وما قدموه من عطاءات ومسيرة عمل ناجحة ومميزة، من تلك التي لها شأن ودور كبير في مسار الإعلام العراقي طوال سنوات السبعينات والثمانينات ،وما بعدها.

وأضاف يعد هذا الكتاب ، بالنسبة لي، الثالث نوعيا في إصداره، بعد كتابي الذين أصدرتهما قبل سنوات،عن تسريب الاخبار والحرب النفسية وفنونها وأشكالها وأهدافها.. لكن الكتاب الاخير يهتم بمجالات البحث الإعلامي المعمق لقناديل الصحافة وبيارقها المرفوعة ،  تم إعداده من قبلي ، عبر شهور من البحث والتنقيب والتدوين ، عن مآثر تلك النخب وإنجازاتها ، ليكون شاهدا أصيلا وموثقا أمينا ، على ما قدمته تلك النخب والكفاءات العراقية الصحفية وقيادتها الإعلامية من أدوار مهمة في مسارات صاحبة الجلالة عبر تاريخها المليء بالمفاخر ، وبما يرفع الرأس ويعلي هامات الرجال ، الى حيث تأمل الأجيال العراقية والعربية المثقفة أن تكون.

وأشار الى ان مسودة الكتاب حازت على اشادة النخب الصحفية التي تشرفت أن تكون من ضمن صفحات هذا الكتاب الإعلامي البارز والمهم ، والذي سيكون إرثا صحفيا ثقافيا تتفاخر به الأجيال العراقية وأبنائهم وأسرهم ، ومن بينهم وزراء وأساتذة جامعات في العراق ودول عربية في الاردن ومصر ودول الخليج ومدراء مراكز بحوث وقيادات صحفية كبيرة .

وشكر حامد دار (ورد للنشر والتوزيع الأردنية ) التي تكفلت بإصدار الكتاب في القريب العاجل.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

10 معلومات عن حياة مقدم برامج المقالب الرمضانية رامز جلال

اخر الاخبار

بانتظار الثانية..ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اخبار العراق

شراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز فرص العمل في العراق

اخبار العراق

عالية نصيف تكشف عن المخالفات في عقد حماية الموانئ

اخر الاخبار

دايه خاتون (داي هاتون) في تركمانستان-مكان نجا من الغزو المغولي

اخبار فلسطين

مساعي لاحتواء الوضع الأمني في جنين بعد التوتر الأخير

اخبار العراق

بيئة ميسان تجري كشوفات موقعية على ابراج اتصالات الهاتف النقال

اخبار العراق

بيئة ميسان تجري كشوفات موقعية على ابراج اتصالات الهاتف النقال

اخبار الاردن

الأردن يستضيف القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية تموز المقبل

اخبار العراق

رحيل الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر

اخر الاخبار

بسبب مغذياتها.. تعرف على اهم المشروبات التي تلعب دورا هاما في فقدان الوزن

اخبار العراق

البطولة الآسيوية للأندية.. القوة الجوية يلاقي فريق مومباي سيتي الهندي

اخر الاخبار

صحيفة : استخدام الدولار سلاحا قد يزعزع العملة ويشطر النظام المالي الدولي

اخر الاخبار

صحيفة : اخطاء روسيا ستدفع فنلندا والسويد للانضمام الى حلف الناتو

اخر الاخبار

صحيفة : الأنباء التي ربطت ملياردير روسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

اخبار العراق

بعد تسجيل عدة إصابات ووفيات.. الزراعة تعلن عزمها شنّ حملات تلقيحية