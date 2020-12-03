قريباً اضاءة ساعة القشلة باللون البرتقالي

المستقلة.. اعلن مدير موقع القشلة التراثي أحمد مايح عن اضاءة ساعة القشلة ضمن فعالية حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة .

وقال مايح ان منظمة مدخل العراق الصحي (IHAO) ستقوم بإضاءة ساعة القشلة باللون البرتقالي في يوم ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ الساعة الخامسة مساءً وسط احتفال جماهيري يتخللهُ اقامة جلسة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة مع وجود منصة توعوية بالتعاون مع فريق العمل التطوعي لوزارة الشباب والرياضة.

العالم برتقالي

يذكر أن حملة الـ16 يوماً هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، مع تخصيص البرتقالي لوناً لحملتها حيث يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء تضامناً مع قضية الحد من العنف ضد المرأة”.

وتعتبر تعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات أمراً ضرورياً من أجل تقوية تأثير الحملة، لذلك يتم تشجيع المشاركين في جميع أنحاء العالم على ارتداء لمسة برتقالية، كذلك ستضاف هذه اللمسة على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

وتختار منظمة الأمم المتحدة كل عام موضوعا جديدا للحملة أو تكمل موضوع العام السابق. وتركز المواضيع على السلام والمساواة والعنف.

وموضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو “تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!”. وكما في السنوات السابقة، سيصادف اليوم الدولي لهذا العام تدشين 16 يومًا من النشاط الذي سيختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 الذي يزامن حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتُنسق الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.