قريباً إنطلاق مهرجان طهران الدولي التاسع والثلاثون للأفلام القصيرة

المستقلة/- تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته التاسعة والثلاثين كمهرجان تحضيري للأفلام الايراني التي تشارك في جائزة الأوسكار وضمن مهرجانات “الأوسكار المؤهلة” OSCAR® Qualified في العالم.

ومن المقرر عرض 60 فيلما قصيرا لمخرجين من 35 دولة ، والفيلم الذي سيقدم الفوز بالجائزة الكبرى للقسم الدولي في هذا الحدث السينمائي سيترشّح إلى مسابقة أكاديمية أوسكار.

وتُقام النسخة الـ 39 لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، بإدارة “مهدي آذربندار” من جمعية سينما الشباب الإيرانية، تحت شعار “التنوع في النوع” وكذلك التركيز على موضوع “النوع” في القسمين الرئيسيين من “السينما الوطنية” و “السينما الدولية” مع عرض أكثر من 60 فيلما روائيا قصيرا ووثائقيا ورسوم متحركة وتجريبية في عدة أقسام تنافسية وطنية ودولية.

ويشارك في هذه الفعالية السينمائية المخصصة للأفلام القصيرة مخرجين من 35 دولة، بما في ذلك؛ أمريكا، فرنسا ، تشيلي ، الأرجنتين ، اليابان ، ألمانيا ، النمسا ، الصين ، إنجلترا، إيطاليا، بولندا، لبنان، كندا، قيرغيزستان، الهند، إسبانيا، فنلندا، سويسرا، الدنمارك، أستراليا، تايلاند، كرواتيا، المجر، الفلبين، ليتوانيا، رومانيا وباكستان، وإندونيسيا، والمغرب، وأرمينيا، ولوكسمبورغ، والعراق، وتركيا، إضافة الى إيران

وتشكل لجنة حكّام سينمائيين من البرتغال، وتركيا، وليتوانيا، ورومانيا، إضافة الى إيران

كما تعقد على هامش المهرجان اجتماعات أساتذة السينما العالمية في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2022 مجمع “ملت” السينمائي في طهران.

مشاركة دولية واسعة

جدير بالذكر أن مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير TISFF يعد ضمن أهم وأعرق مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم والموافق عليه من قبل OSCAR® qualifying، كما يحوز على مكانة بارزة بين مخرجي الأفلام القصيرة في العالم، حيث تلقّت الأمانة العامة للمهرجان هذا العام أفلاما من مخرجين من 131 دولة، وتقدّم أكثر من 5042 عملاً للمشاركة في هذه الفعالية المرموقة.

يشار الى أن هذه التظاهرة السينمائية المختصة بالفيلم القصيرة، تعدّ واحدة من 63 مهرجانا معتمدا من قبل أكاديمية الأوسكار في العالم، وواحد من 9 مهرجانات دولية أقرتها الأكاديمية في آسيا، وواحد من المهرجانين الدوليين المعتمدين من قبل الأكاديمية في الشرق الأوسط.

في السياق، أعلن “مهدي آذربندار” مدير المهرجان بدورته التاسعة والثلاثين، في المؤتمر الصحفي لهذا الحدث السينمائي الذي أقيم يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في قاعة “باغ زيبا”: يعتبر هذا المهرجان من أكثر المهرجانات الإيرانية عالمية، ولهذا الحدث المرموق، يجب أن يكون قد خطط له منذ زمن بعيد، في العام الماضي إنعقد في ذات الفترة تقريباً، ونظرًا لحقيقة أنه تم تضمين الفعالية العام الماضي في تقويم مهرجانات اسکارکوالیفاید، إرتأينا أنه يجب تحديد هذا التاريخ الدولي ويجب أن نصل إلى تاريخ محدد ثابت لهذه الفعالية.

الأعمال المشاركة

وأشار آذربندار الى تلقي إدارة المهرجان ما مجموعه 5042 عملاً سينمائياً قصيرا للأعمال المسجلة في القسم الدولي لمهرجان طهران للفيلم القصير التاسع والثلاثين. من بينها ، تقدمت 2925 فيلمًا خياليا و 689 فيلم رسوم متحركة و 804 فيلمًا وثائقيًا و594 فيلما تجريبيا من 131 دولة للمشاركة في القسم الدولي من المهرجان التاسع والثلاثين، حيث شاركت فرنسا بـ 572 ، إسبانيا بـ 401 ، الهند بـ 346 ، الصين بـ 231 ، أمريكا بـ 221 فيلما وهي الدول التي أرسلت أكبر عدد من الأعمال لأمانة مهرجان طهران للأفلام القصيرة.

المراتب التالية في قائمة الدول المتقدمة للمشاركة في مهرجان طهران للأفلام القصيرة هي البرازيل بـ213 فيلمًا ، وألمانيا بـ 191 فيلما، وإيطاليا بـ 188 فيلما، وروسيا بـ 162 فيلما، وتركيا بـ 149 فيلما، وكندا بـ 101 فيلما، والمكسيك بـ 86 فيلما.

وفي معرض توضيحه بشأن فعاليات هذا العام والأفلام المتنافسة في القسم الدولي من المهرجان، أكمل مدير هذا الحدث السينمائي: في هذا القسم من المهرجان، يشمل 99 عملاً ؛ يوجد 47 فيلما خياليا و 14 فيلما وثائقيا و 13 فيلما تجريبيا و 25 فيلما للرسوم متحركة من المخرجين السينمائيين من جميع أنحاء إيران.

يضم قسم ” السينما الدولية” في مهرجان طهران للأفلام القصيرة هذا العام، الذي يتماشى مع القيم الإنسانية والمجتمعية، الأفلام التي تم إنتاجها خارج إيران في جميع أنواعها: الروايات والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية (يجب أن تكون أعمال هذا القسم قد تم إنتاجها بعد بداية عام 2021 ولم يتم عرضها في أي مهرجان آخر في إيران حتى الآن.

أهداف مهرجان هذا العام

وعن أهداف مهرجان هذا العام، أوضح مديره: تشمل أهداف المهرجان ما يلي: إكتشاف وإدخال المواهب السينمائية، وتعزيز مكانة الأفلام القصيرة كإتجاه مستقل ومدروس في السينما الإيرانية، وتحديث المعرفة السينمائية لصانعي الأفلام في مجال الأفلام القصيرة، وتعزيز دورة توريد الأفلام القصيرة من خلال توفير مجالات التسويق المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة جماهير ومحبي الأفلام القصيرة وإستقطابها نحو مثل هذه الفعاليات.

وستنعقد حلقات لقاءات خاصة تحمل اسم «۳۹-۲۰» في الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير بحضور أساتذة بارزين دوليين وإيرانيين، وكذلك بمشاركة طلاب وعشاق السينما، وذلك ضمن موضوعات “الإبداع في النوع”، “الضوء والتصوير السينمائي”، “التجربة في النوع السينمائي”، “أسئلة للمخرجين”، “السيناريو”، “النوع في الفيلم القصير”، “النوع، الشكل، الأسلوب؛ دراسة الاختلافات والتشابهات”، “الإنتاج والتحضير”، “دراسات حول النوع في الافلام القصيرة”، “الصوت”، “المؤثرات البصرية” و”تصميم المناظر الطبيعية”.

ومن ضمن النشاطات الأخرى التي يجريها مهرجان هذا العام، إقامة معرض “الكتاب والسينما” الذي يضم مجموعة من كتب السينما المتخصصة وإصدارات جديدة لجمعية سينما الشباب الإيرانية، والتي تعمل في مجالات مختلفة من ضمن “إدارة الإنتاج في السينما”، “القصص المقترحة للتأقلم في الأفلام القصيرة”، “تجربة الأفلام الأولى”، “الواقعية في الأعمال الروائية”، “المقالات المتعلقة بالنوع”، “التصوير الفوتوغرافي”، “الموسيقى”، “السينما التجريبية” و … غيرها من الأعمال المكتوبة سينمائيا التي تم تأليفها وترجمتها.

برامج أخرى لفعالية هذا العام

كما ستكشف دورة هذا العام في مهرجان طهران للأفلام القصيرة، النقاب عن مركز خريجي جمعية سينما الشباب الايرانية وعقد المؤتمر الأول لخريجي هذه المنظمة السينمائية.

يشار الى أن مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة ينعقد في كل عام من قبل جمعية سينما الشباب الايرانية، وهي أكبر جمعية صناعة أفلام في إيران، إذ تضم 58 مكتبا تعليميًا وصناعة أفلاما في مدن مختلفة من إيران وواحدة من أكبر مدارس صناعة الأفلام في العالم بناءً على العدد من الأعمال التي تم إنشاؤها لتدريس صناعة الأفلام و التي وضعت 7 أشهر ودورات قصيرة من دورة واحدة بالإضافة إلى مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة باعتباره أهم مهرجان للأفلام القصيرة في المنطقة.

ووصل العديد من صانعي الأفلام الكبار من السينما الإيرانية إلى السينما العالمية من خلال مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، من أبرزهم: «أصغرفرهادي»، «مهرداد اسکویی»، «بهمن قبادی»، «شهرام مکری»، «رضا میرکریمی»، «سعید روستایی»، «مجید برزكر»، «محسن امیریوسفی»، «آیدا بناهنده»، «ارسلان امیری»، «آرین وزیردفتری» وغيرهم من المخرجين الإيرانيين البارزين.