قرى العزير في ميسان تشكو انقطاع مياه الشرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. شكا سكنة قرى متاخمة للاهوار في ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان من انقطاع مياه الشرب والاستعمالات الاخرى بسبب توقف محطات ماء الإسالة في مناطقهم مما دفعهم للجوء الى الباعة المتجولين، لشراء الماء الصالح للشرب.

من جانبها اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن انطلاق اعمال التطهيرات في مشروع “الباوية” لتحقيق مجرى مائي أعمق لضمان انسيابية جريان المياه في ناحية العزير و وصول الحصص المائية لمحطات الإسالة والمشاريع الإروائية.