قرعة كأس الأردن تسفر عن مواجهات متوازنة

المستقلة/- احتضن مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، سحب قرعة بطولة كأس الأردن، التي تنطلق بالدور التمهيدي يوم 8 أغسطس/آب المقبل.

ونُقلت القرعة، التي أشرف عليها عوض شعيبات مدير لجنة المسابقات في الاتحاد الأردني، عن طريق الاتصال المرئي، التزاما بالبروتوكول الصحي.

وجاءت قرعة الأندية المحترفة سهلة نسبيا، في ظل مشاركة فرق الدرجة الأولى والثانية بالبطولة.

وأسفرت عن مواجهة الفيصلي “حامل اللقب”، مع الفائز من مباراة اتحاد الرمثا وصما، ضمن دور الـ32، بينما سيلتقي الوحدات بالمنتصر في مواجهة أم القطين وشباب حوارة.

وكان الاتحاد الأردني قد ألغى بطولة الكأس في الموسم الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ويعد الفيصلي آخر من توج بلقبها، قبل موسمين، عندما فاز على الرمثا في المباراة النهائية، بهدفين دون رد.

 

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