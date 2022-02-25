  قرعة الدوري الأوروبي: برشلونة في مواجهة غلطة سراي التركي

المستقلة/- أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي التي جرت اليوم الجمعة عن مواجهة بين غلطة سراي التركي، وفريق برشلونة الإسباني، بينما يلعب الاسباني الآخر إشبيلية ضد وست هام يونايتد الإنكليزي.

واشترطت القرعة عدم اصطدام ناديين من بلد واحد، وأن يلعب كل فريق تصدر مجموعته في دور الـ32 ضد آخر تأهل عن طريق الملحق.

وجاءت المباريات كالتالي:

رينجرز الاسكتلندي ضد ريد ستار بلغراد الصربي

سبورتينج براغا البرتغالي ضد موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي ضد ليون الفرنسي

أتلانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني ضد وست هام يونايتد الإنكليزي

برشلونة الإسباني ضد غلطة سراي التركي

لايبزيج الألماني ضد سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني ضد انتراخت فرانكفورت الألماني

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا يوم 10 آذار/مارس المقبل. بينما تقام مباريات الإياب في 17 آذار/مارس. على أن تجري قرعة الدور ربع النهائي بعد يوم واحد من مباريات الأياب.

ويستضيف ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة في 18 آيار/مايو المقبل.