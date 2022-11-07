قرعة ابطال اوربا.. موقعة نارية بين ريال مدريد وليفربول والبايرن في مواجهة سان جيرمان

المستقلة/- أسفرت قرعة دور الستة عشر أو ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”، التي جرت في مدينة نيون السويسرية اليوم الإثنين، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد “حامل اللقب”، وليفربول “الوصيف” في تكرار مبكر لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي.

كذلك أوقعت القرعة فريق باريس سان جرمان بمواجهة مع بايرن ميونيخ، الذي قدم بداية بطيئة للموسم، في ثاني مباراة نارية ضمن دور خروج المغلوب في البطولة القارية.

وفي المباراة النهائية في آيار/مايو الماضي تفوق النادي الملكي بفضل هدف من فينيسيوس جونيور على ليفربول.

وسبق للفريقين أيضا أن التقيا في نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية في 2018 وكان الفوز من نصيب العملاق الإسباني أيضا.

ولم يخسر ريال مدريد أيا من مبارياته الست الأخيرة ضد ليفربول في التشامبيونزليغ، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرة.

وفي هذه المواجهات فاز بطل إسبانيا في مباراتين نهائيتين وتأهل في مواجهة خروج المغلوب الوحيدة بعدما تفوق 3-1 في الذهاب وتعادل دون أهداف في الإياب في دور الثمانية في موسم 2020-2021.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهات يمكن وصفها بأنها متوازنة بين ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني ضد تشلسي الإنكليزي، وإنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

وفي باقي نتائج القرعة، يلتقي مانشستر سيتي الإنكليزي مع لايبزيغ الألماني، ونابولي الإيطالي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج الهولندي.

الجدير بالذكر أن مواجهات دور ثمن النهائي في بطولة التشامبيونزليغ تُلعب على مباراتين، ذهاب وإياب، حيث تخوض فرق مانشستر سيتي، وبنفيكا، وريال مدريد، وتوتنهام، ونابولي، وتشلسي، وبورتو، وبايرن ميونيخ مباراة الإياب على ملعبها.

يشار إلى أن أنه تم إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين منذ الموسم الماضي، لذلك، فإنه إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيلجأ الفريقان إلى لعب أشواط إضافية.

وفي حال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح للفصل بينهما.

ومن المقرر أن تجري لقاءات الذهاب أيام: 14، 15، 21 و22  شباط/فبراير 2023. على ان تقام لقاءات الإياب أيام: 7، 8، 14 و15 آذار/مارس 2023.

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