قرار مفاجئ .. تأجيل الامتحانات لمدة اسبوعين في العراق

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، الجمعة (2 تموز، 2021) تأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط لمدة أسبوعين.

وذكرت الوزارة  أنه “نتيجة لارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين”.

ولفتت إلى انه “سيتم خلال هذه المدة اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات”، داعية “طلبة الصف الثالث المتوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات”.

ويأتي ذلك، بعد انقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظات اقليم كردستان، منذ منتصف الليل، الأمر الذي تبعته موجة احتجاجات في البصرة وذي قار، وديالى، وميسان، احتجاجا على تردي الكهرباء.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكاظمي يكشف عن 6 قرارات لحل ازمة الكهرباء

الاخبار

الأمم المتحدة تطالب السلطة الفلسطينية بتأمين المظاهرات

اخر الاخبار

لماذا تراجعت صربيا عن نقل سفارتها للقدس؟

اخر الاخبار

تحذير من موجة كورونا جديدة.. والسبب؟

اخر الاخبار

فرنسا تعلن موعد انعقاد مجلس الأمن لبحث قضية سد النهضة

اخر الاخبار

السودان يعرب عن تطلعه لدعم روسي نرويجي لموقفه في قضية سد النهضة

رياضية

القوة الجوية يهزم الشرطة في الدوري العراقي

رياضية

القوة الجوية يهزم الشرطة في الدوري العراقي

اخر الاخبار

نقيب صحفيي الأنبار يدعو الى وقفة جادة لايقاف تمرير “قانون جرائم المعلوماتية والنشر”

رياضية

مبابي يخبر إدارة باريس سان جيرمان بقراره

رياضية

أنس جابر تدخل تاريخ التنس

رياضية

مواعيد مواجهات ربع نهائي يورو 2020

الاخبار

عملاق أوروبي يتوصل لاتفاق مع راموس

رياضية

كشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

رياضية

نجم تشيلسي السابق ينضم إلى نادي الكويت

رياضية

كاتانيتش يعلق على قرعة العراق في التصفيات

اخر الاخبار

إغلاق جزئي في العاصمة تونس بسبب ارتفاع وفيات كورونا