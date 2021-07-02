قرار مفاجئ .. تأجيل الامتحانات لمدة اسبوعين في العراق

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، الجمعة (2 تموز، 2021) تأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط لمدة أسبوعين.

وذكرت الوزارة أنه “نتيجة لارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين”.

ولفتت إلى انه “سيتم خلال هذه المدة اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات”، داعية “طلبة الصف الثالث المتوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات”.

ويأتي ذلك، بعد انقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظات اقليم كردستان، منذ منتصف الليل، الأمر الذي تبعته موجة احتجاجات في البصرة وذي قار، وديالى، وميسان، احتجاجا على تردي الكهرباء.