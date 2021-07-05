قرار عاجل لحماية خطوط الكهرباء في ديالى

المستقلة /- أفاد مصدر حكومي في ديالى، بتشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية خطوط الكهرباء داخل المحافظة، كاشفا عن جولات استطلاع واسعة في 14 قاطعا لمتابعة ملف الخطوط.

وقال المصدر، إنه نظرا للتحديات الأمنية وتكرار استهداف خطوط الكهرباء في 6 مواقع داخل ديالى في الأسابيع الأخيرة، صدرت أوامر عليا من بغداد لتشكيل غرفة عمليات متخصصة لحماية خطوط الكهرباء في المحافظة تكون بإشراف مباشر من قبل عمليات ديالى.

وأضاف المصدر، أن فريقا مشتركا انطلق بجولات استطلاع واسعة في 14 قاطعا لمتابعة ملف خطوط الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم إناطة كل تشكيل أمني موجود في القواطع التي تمر بها الخطوط مسؤولية حماية خطوط الكهرباء والإبلاغ الفوري عن أي حالات سلبية فضلا عن حالة استنفار لمنع أي محاولات لاستهداف الخطوط.

وتابع: إن سبب تشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية الكهرباء، لوجود خطوط استراتيجية قادمة من بغداد باتجاه محافظات الشمال بالإضافة إلى خطوط الإمداد الخاصة بديالى مع خطوط الاستيراد القادمة من إيران والتي من أبرزها ميرساد الذي يؤمن أكثر من 50% من الطاقة لمدن المحافظة.

وشهدت محافظة ديالى خلال العام الحالي أكثر من 10 حالات استهداف مباشرة لخطوط الكهرباء خاصة خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من إيران.