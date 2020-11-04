قرار جديد من محكمة أمن الدولة الأردنية فى قضية فتي الزرقاء

المستقلة /- صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، اليوم الأربعاء، على قرار الظن الصادر عن مدعي المحكمة الرائد القاضي العسكري، يوسف خريسات، في قضية ما يعرف بـ”فتى الزرقاء”.

ويذكر ان مدعي عام المحكمة اسند في القرار للمشتكى عليهم والبالغ عدد 17 شخصا تهمة جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم.

وتضمنت لائحة الاتهامات تعريض حياة الناس للخطر باستخدام سلاح استنادا لقانون منع الإرهاب.

ووفق مصدر قضائي فإنه “سيتم تبليغ المشتكى عليهم لائحة الاتهام بعد إحالتهم إلى محكمة أم الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها لبدء إجراءات المحاكمة.