قرار برفع الحصانة عن احمد الجبوري ’أبو مازن’ بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الـقرار، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة.

وأضافت الدائرة إنَّ رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها.

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية لنواب محافظة صلاح الدين لا تضم محافظاً سابقاً سوى النائب الحالي أحمد عبد الله الجبوري “أبو مازن”.