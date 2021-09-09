قرار بإيقاف جميع أعمال البناء و الإنشاءات في عموم أنحاء تركيا

قرار بإيقاف جميع أعمال البناء و الإنشاءات في عموم أنحاء تركيا

المستقلة /- نقلت وسائل الإعلام التركية وفقا للأخبار العاجلة، نبأ إيقاف جميع أعمال البناء والإنشاءات في عموم أنحاء تركيا بقرار رسمي من جمعية البناء الأساسية .

وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، بعد ارتفاع أصوات الشكاوى من أصحاب أعمال الإنشاءات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة صـ.ـ ادمة مقارنة بالسعر القديم قبل 2_3 أشهر فقط، تم اتخاذ قرار ايقاف جميع أعمال البناء بكل مراحله .

و وفقا لقرار الجمعية، سيستمر أمر تعليق الأعمال مدة 15 يوما، حتى تاريخ 24 أيلول الجاري .